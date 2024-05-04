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Илья Воробьев о встрече с Федоровым после назначения в ЦСКА: «Хорошо пообщались. Он рассказал, как видел команду в последний год, прошелся по игрокам»

Бывший тренер «Металлурга» возглавил московский клуб. Он пришел на смену Сергею Федорову, выигравшему с армейцами два Кубка Гагарина (2022, 2023 годы).

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