Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть

Шокирующие кадры с месте последнего упокоения легендарного писателя-сатирика Виктора Коклюшкина вызвали оглушительный скандал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В сети обсудили в...
- В сети обсудили в...
- ИТ Медсестра сказочн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым