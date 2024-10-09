58-летний иркутянин пытался продать соседский участок с домом

В Иркутске полицейские задержали 58-летнего мужчину, ранее судимого за кражу и мошенничество. Он пытался продать чужую землю, подделав паспорт её настоящей владелицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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