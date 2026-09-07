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Путин обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана

Путин обсудил с Алиевым сотрудничество России и Азербайджана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле .

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