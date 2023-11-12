Устюжанина прокомментировала, что сейчас в России происходит с зарплатами Ирэн ОрлонскаяПо информации, предоставленной Росстатом, в последний год в Российской Федерации наблюдался заметный рост средних зарплат, который составил 15,1 процента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии