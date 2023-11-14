Черный и белый юмор в карикатурах Дэйва Блейзека

Пьяницы, гангстеры, роботы и растерянные животные — все смешалось в голове у юмориста-карикатуриста. Американский иллюстратор Блейзек не просто какой-то крендель с горы, а титулованный и почитаемый карикатурист нового века, с тонной публикаций и почетных грамот.