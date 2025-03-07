Посол Казахстана в Китае: 2025 год будет наполнен новыми яркими событиями в казахстанско-китайских отношениях

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- "2025 год, безусловно, будет наполнен новыми яркими событиями в казахстанско-китайских отношениях", - заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев в эксклюзивном интервью сайту "Синьхуанет" накануне открытия 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва в Пекине.