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11-летний воспитанник «Аякса» набил мяч 2424 раза. Матч Кубка Нидерландов не начинали, пока юноша не закончил

11-летний воспитанник «Аякса» набил мяч 2424 раза. Матч Кубка Нидерландов не начинали, пока юноша не закончил

На прошлой состоялся матч 1/16 финала Кубка Нидерландов, в котором «Аякс» обыграл «Телстар» со счетом 2:0.

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