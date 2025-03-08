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Несекретные материалы

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Однопартийцы требуют от Трампа возобновить поставки оружия и разведданных Украине

Однопартийцы требуют от Трампа возобновить поставки оружия и разведданных Украине

Внутри Республиканской партии США существует достаточно устойчивая оппозиция действующему лидеру этой политсилы и избранному президенту Дональду Трампу, которая не разделяет его взгляды и критикует деятельность.

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Комментарии
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Tania Еременко
Хотелось бы , чтобы Дони не сдался - он не трус и не боится никого.
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20 час.
Ольга Каширина
А  может быть его однопартийцам поехать и повоевать?  Чтобы вкус к это  бойне пропал?
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17 час.
Анастасия Гончарова
Скоро будут снова поставлять...Россию окружают одни использованные презервативы которых надо просто ликвидировать как биомусор раз и навсегда...🤮
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16 час.
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