Однопартийцы требуют от Трампа возобновить поставки оружия и разведданных Украине

Внутри Республиканской партии США существует достаточно устойчивая оппозиция действующему лидеру этой политсилы и избранному президенту Дональду Трампу, которая не разделяет его взгляды и критикует деятельность.
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