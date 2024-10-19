Сакральный Кишинев. Покров Богородицы

Мы возвращаемся к самобытным традициям нашей родной Молдовы. Одним из таких традиционных праздников является Покров Богородицы, ставший в конце ХХ века днем города Кишинёва, столицы суверенной и независимой Молдовы.
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