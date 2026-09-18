Житель Барды избил 69-летнюю мать и сломал ей ребро

В Бардымском муниципальном округе вынесли приговор мужчине, который жестоко избил собственную мать. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 41-летнего местного жителя признали виновным в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.