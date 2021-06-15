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"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу

"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу

Завтра может начаться процесс выхода Польши из Евросоюза. Нет, пока еще не официальный и не быстрый.

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Евгений КовальЧуковский
Идеальных Союзов не было, нет и не будет никогда! Иногда .... мечтать просто вредно!
Евгений КовальЧуковский
Идеальных Союзов не было, нет и не будет никогда! Иногда .... мечтать просто вредно!
Аркадий Цыганов
Есть империи. Есть политические системы, из нескольких государств одинакового развития. Есть вассалы, слуги, партнёры, коллеги. Многообразие. Не не хаос. Либо дорастай, либо не кусайся с сильными.
Ваша Светлость
Ляхи до вступления в ЕС еще жили в свободной Польше, а сейчас их родина стала зловонной "гиеной Европы". Показательно! Про проебалтов вообще говорить не приходится - были в Союзе витриной, стали в Европе сортиром...

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