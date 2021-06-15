События в миреПолитика"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу Завтра может начаться процесс выхода Польши из Евросоюза. Нет, пока еще не официальный и не быстрый.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений КовальЧуковскийИдеальных Союзов не было, нет и не будет никогда! Иногда .... мечтать просто вредно!Евгений КовальЧуковскийИдеальных Союзов не было, нет и не будет никогда! Иногда .... мечтать просто вредно!Аркадий ЦыгановЕсть империи. Есть политические системы, из нескольких государств одинакового развития. Есть вассалы, слуги, партнёры, коллеги. Многообразие. Не не хаос. Либо дорастай, либо не кусайся с сильными.Ваша СветлостьЛяхи до вступления в ЕС еще жили в свободной Польше, а сейчас их родина стала зловонной "гиеной Европы". Показательно! Про проебалтов вообще говорить не приходится - были в Союзе витриной, стали в Европе сортиром...Комментировать
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