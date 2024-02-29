Когда магнитные бури накроют Землю и космос опасным радиационным штормом Алёна Юрьева24 февраля 2024 года произошла активизация магнитных бурь, которые, по прогнозам, принесут не только мощные электромагнитные возмущения на Земле, но и создадут опасность для космических аппаратов и астронавтов.
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