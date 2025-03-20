Как сделать транспорт резиновым: мировой опыт

Обычно у транспорта есть лимит: на каждый можно погрузить поклажу определённого объёма или веса. Герои этой статьи умудряются так загрузить свои скутеры, мотоциклы, автомобили и грузовики так, что диву даёшься.
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