Келлог счел безрассудными слова Медведева о третьей мировой войне

VV

Vladimir Vlasov

ДАМ все правильно сказал, амерам, если они не хотят мировой войны, нужно, в том числе Трампу, меньше языком брякать. Вообще смешно диктовать стране, которая может превратить штаты в радиактивную пыль, какие то условия. Не в ту сторону пылите.