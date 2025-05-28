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Келлог счел безрассудными слова Медведева о третьей мировой войне

Келлог счел безрассудными слова Медведева о третьей мировой войне

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X отреагировал на слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что самое плохое, что может произойти между Россией и США, - третья мировая война.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
ДАМ все правильно сказал, амерам, если они не хотят мировой войны, нужно, в том числе Трампу, меньше языком брякать. Вообще смешно диктовать стране, которая может превратить штаты в радиактивную пыль, какие то условия. Не в ту сторону пылите.
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