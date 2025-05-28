Келлог счел безрассудными слова Медведева о третьей мировой войне

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X отреагировал на слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что самое плохое, что может произойти между Россией и США, - третья мировая война.
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