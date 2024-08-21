Американец подал иск на врачей за халатность по отношение к нему

В США пациент подал в суд на больницу после того, как врачи потеряли часть его черепа. Оплошность медиков привела к увеличению времени пребывания в клинике, а также к физическому и эмоциональному ущербу, передает mir24.
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