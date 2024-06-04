Флаг из 20 тысяч роз! В Краснодаре снова соберут цветочный триколор

Как сообщили в администрации города, в цветочную композицию триколора войдут более 20 тысяч роз. Создавать цветочный флаг будут в день праздника утром – и в этом могут принять участие все желающие - начиная с 7 утра и до 9 часов на Главной городской площади (бывшей Театральной).