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Флаг из 20 тысяч роз! В Краснодаре снова соберут цветочный триколор

Флаг из 20 тысяч роз! В Краснодаре снова соберут цветочный триколор

Как сообщили в администрации города, в цветочную композицию триколора войдут более 20 тысяч роз. Создавать цветочный флаг будут в день праздника утром – и в этом могут принять участие все желающие - начиная с 7 утра и до 9 часов на Главной городской площади (бывшей Театральной).

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