Стало известно, кому достанется наследство Ширвиндта

Александр Ширвиндт, как стало известно, оставил достаточно скромное наследство. По информации журналистов «Комсомольской Правды», народному артисту принадлежала квартира площадью 116 квадратных метров, доля в квартире 69 квадратных метров, 14-метровая комната….
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