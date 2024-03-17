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Стало известно, кому достанется наследство Ширвиндта

Александр Ширвиндт, как стало известно, оставил достаточно скромное наследство. По информации журналистов «Комсомольской Правды», народному артисту принадлежала квартира площадью 116 квадратных метров, доля в квартире 69 квадратных метров, 14-метровая комната….

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