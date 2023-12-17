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Джимми Батлер и Шэй Гилджес-Александер – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

Джимми Батлер и Шэй Гилджес-Александер – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня. Топ-10 возглавили Джимми Батлер («Майами») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

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