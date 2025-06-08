Собянин сообщил о 10 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

На местах падения обломков БПЛА работают специалисты оперативных службМэр Москвы Сергей Собянин за ночь и утро 8 июня сообщил о том, что на подлете к городу было сбито 10 беспилотных летательных аппаратов.
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