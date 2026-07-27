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Аргументы и Факты

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Искали 15 дней, нашли в 40 км от дома: страшно погибла художница Косарева

Искали 15 дней, нашли в 40 км от дома: страшно погибла художница Косарева

Поиски 28-летней художницы-пейзажиста Олеси Косаревой завершились спустя 15 дней. Вечером 26 июля мать девушки сообщила, что ее нашли погибшей в 40 километрах ниже по течению от семейного дома в селе Кын Пермского края.

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