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Кто следующий на подрыв?

Кто следующий на подрыв?

Сейчас зимний сезон штормов в акватории Черного моря. Раньше шторма привычно приносили на берега разный мусор, сегодня… Знаете, штуковина, весом в тонну, которая несет в себе 250-300 кг взрывчатого вещества – это не смешно, это весьма опасно.

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