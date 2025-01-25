РФ попросила помощи с уголовным делом у страны, в которой живет Смольянинов

Российские силовики обратились к стране, в которой находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов*, с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках о Вооруженных силах РФ и возбуждении ненависти.
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