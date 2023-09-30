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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о словах Ротенберга про блокаду: «Хорошо, что мы это вспоминаем! Но чем чаще приглашать на наш хоккей Бузовых, тем больше вырастет Задоровых»

– Тут в Питере на одной из пресс-конференций вспомнили про блокаду Ленинграда (это сделал главный тренер СКА Роман Ротенберг – прим.

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