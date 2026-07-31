Как и почему Россия с нефтегазовой иглы пересела на налоговую Заявление главы правительства Михаила Мишустина о том, что Федеральная налоговая служба теперь обеспечивает формирование около трех четверт.
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Как и почему Россия с нефтегазовой иглы пересела на налоговую Заявление главы правительства Михаила Мишустина о том, что Федеральная налоговая служба теперь обеспечивает формирование около трех четверт.
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