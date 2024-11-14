Саммит в астанинском формате пройдет в России в 2025 году — дипломат

Полноценная встреча участников астанинского формата может состояться в 2025 году в России, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, 14 ноября сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии