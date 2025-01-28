Написал явку с повинной: Пичугин, выживший в Охотском море, стал подозреваемым Ирэн ОрлонскаяМихаил Пичугин из Улан-Удэ провел 67 дней в Охотском море на надувной лодке в компании тел своих брата и племянника.
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