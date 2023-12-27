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Как сделать челку на бок: советы профессионалов. Как стричь челку

Многие люди при создании нового образа особое внимание уделяют именно укладыванию челки. Обилие доступных причесок с данным элементом делает его поистине универсальным средством, позволяющим подчеркнуть индивидуальность стиля.

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