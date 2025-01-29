Суды начали приостанавливать работу магазинов «Светофор» по искам Роспотребнадзора

В Москве суды начали временно закрывать магазины сети “Светофор” по искам Роспотребнадзора. Как пишут “Ведомости”, по четырем искам уже приняты решения о приостановке работы торговых точек от 60 до 90 суток в связи с нарушением в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.