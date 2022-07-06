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Алиханов: ситуация с транзитом в Калининград показала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий

Алиханов: ситуация с транзитом в Калининград показала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий

Ситуация с транзитом на территорию Калининграда продемонстрировала, что можно чего-то добиться только угрозами ответных действий.

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