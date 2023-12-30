Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов

Прошедшая несколько дней назад вечеринка в клубе "Мутабор" наделала много шума. "Почти голое" мероприятие блогера Насти Ивлеевой посетили многие звезды шоу-бизнеса, но некоторые из них потом очень пожалели об этом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии