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Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов

Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов

Прошедшая несколько дней назад вечеринка в клубе "Мутабор" наделала много шума. "Почти голое" мероприятие блогера Насти Ивлеевой посетили многие звезды шоу-бизнеса, но некоторые из них потом очень пожалели об этом.

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