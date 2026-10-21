Солистка группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова © Кирилл Каллиников/РИА "Новости"Певица Светлана Сурганова в шоу «Влобушкинъ» в рассказала, что почти не поддерживает связь с уехавшими из России музыкантами.