Норд-ост и снег: в Анапе готовятся к морозам Власти Анапы готовятся к ухудшению погоды на побережье. По данным Краснодарского гидрометцентра, вскоре в Анапе ожидается понижение температур до минусовых значений, дождь со снегом, северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с.
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