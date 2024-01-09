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Живая Кубань

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Норд-ост и снег: в Анапе готовятся к морозам

Норд-ост и снег: в Анапе готовятся к морозам

Норд-ост и снег: в Анапе готовятся к морозам Власти Анапы готовятся к ухудшению погоды на побережье. По данным Краснодарского гидрометцентра,  вскоре в  Анапе ожидается  понижение температур до минусовых значений, дождь со снегом, северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с.

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