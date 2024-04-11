⚡️ В столице задержали 49-летнего придурка, который поджог стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" в Новой Москве

Ингерман Ланская утырок, читай: "...Им оказался 49-летний местный житель..." про 55 это ты из задницы наковырял? ....тебе бы ещё букварь поучить - пишешь ,как таджик-безграмотный

Ингерман Ланская ты ещё и урка опущенная - законы зоны через свою задницу прочувствовала? ...чё. не было времени грамоту освоить - только 4 класса тебя протащили за шкирку?