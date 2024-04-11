Местный житель объяснил свои действия тем, что в поселении Десёновское мемориал погибшим в Крокусе не нужен, поэтому он взял зажигалку и просто сжег место памяти.
⚡️ В столице задержали 49-летнего придурка, который поджог стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" в Новой Москве
Комментарии
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Ингерман Ланская
утырок, читай: "...Им оказался 49-летний местный житель..." про 55 это ты из задницы наковырял? ....тебе бы ещё букварь поучить - пишешь ,как таджик-безграмотный
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9 час.
Ингерман Ланская
ты ещё и урка опущенная - законы зоны через свою задницу прочувствовала? ...чё. не было времени грамоту освоить - только 4 класса тебя протащили за шкирку?
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9 час.
d
demyr150648
Такие поступки относятся к особо тяжким моральным несовместимым с совестью деянием. Он сжег нашу скорбь, наши ценности, нашу боль. Посыпал соль на рану. Какие 3 миллиона? Только сажать! Никакой гуманности! Дерьмо должно жить в дерьме. А материальный урон - само -собой. И ни ногой в приличное место. Подонок.
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36 мин.
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