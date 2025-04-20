14 фактов о том, как выкручивались гримеры во времена, когда еще даже компьютеров не было

Сейчас уже никого не удивить реалистичными образами в кино. После просмотра множества современных фильмов с обилием спецэффектов, старые ленты порой могут вызывать улыбку из-за своих кажущихся нелепыми персонажей.
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