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Кто сыграет Штирлица в новом сериале: роль могут отдать нейросети

Кто сыграет Штирлица в новом сериале: роль могут отдать нейросети

Первый канал снимает сериал по романам Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице. Работа над новым прочтением идет основательно, очень тщательно подбираются актеры на роль главного героя.

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Комментарии
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Амара Карпова
Таких как Тихонов, нет уже больше😥😥😥
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