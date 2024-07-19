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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мельникова об Олимпиаде-2024: «Буду болеть за спортсменов из России. Это большая гордость – представлять нашу страну на международной арене»

– Вы говорили, что, возможно, не будете смотреть Игры в Париже. Но если все-таки захочется посмотреть, то за каких спортсменов будете болеть? Не только в гимнастике, но и в других видах спорта.

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