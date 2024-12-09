В ЯНАО появился памятник «Спираль времени». Фото

В Тарко-Сале (ЯНАО) открыли памятник «Спираль времени». Скульптуру, посвященную Великой Отечественной войне и специальной военной операции, создали при поддержке крупнейшего производителя природного газа «НОВАТЭК», об этом сообщили в окружном правительстве.
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