На базе Бочаровского дома культуры прошёл праздничный концерт под названием «Слава защитникам Отечества» ко Дню защитника Отечества.
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На базе Бочаровского дома культуры прошёл праздничный концерт под названием «Слава защитникам Отечества» ко Дню защитника Отечества.