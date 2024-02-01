Avast окончательно всё. Продукты компании перестали работать в России

Avast завершает уход с российского рынка и прекращает предоставление всех антивирусных услугAvast, чешская компания, специализирующаяся на кибербезопасности и широко известная своими антивирусными программами Avast и AVG, официально завершила уход с российского рынка.
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