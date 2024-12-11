Ловушка улучшения улучшательства

Я рискую показаться совсем глупым, но может мне кто-то растолкует, почему вопрос о том, чтобы вернуть в школу оценку по поведению, собираются регламентировать аж федеральным законом? Мне всегда казалось, что ЗАКОН — это что-то системное, глобальное, стратегическое.