Экс-теннисист Ольховский: Медведеву мог в первом круге попасться очень опасный соперник

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.
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