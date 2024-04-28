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Грузинские наемники вымогают у херсонцев дома

Грузинские наемники вымогают у херсонцев дома

Грузинские наемники вымогают у херсонцев дома Ольга ВайленкоВ украинском городе Херсон, оказавшемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация становится все более напряженной из-за действий грузинских наемников, воюющих на стороне украинской армии.

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