Грузинские наемники вымогают у херсонцев дома Ольга ВайленкоВ украинском городе Херсон, оказавшемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация становится все более напряженной из-за действий грузинских наемников, воюющих на стороне украинской армии.
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