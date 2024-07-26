Россиядә 1 августтан шәхси йортлар төзү кыйммәтләнә

1 августтан шәхси йорт төзү 5-10 процентка кыйммәтрәк булачак. Бу хакта «Прайм» агентлыгы Дәүләт идарә университетының икътисад һәм финанслар институты директоры, профессор Галина Сорокинага сылтама белән хәбәр итә.
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