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В Москве арестовали основателя крупной хакерской группировки. Его разыскивают в США за кибермошенничество

В Москве арестовали основателя крупной хакерской группировки. Его разыскивают в США за кибермошенничество

В Москве сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами задержали четверых предполагаемых участников хакерской группировки The Infraud Organization.

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