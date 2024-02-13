Смородская о «Локо»: «Хотела пригласить Карпина, но совет директоров заблокировал – мол, не солидно звать тренера из ФНЛ» 

— После Кучука хотелось простого мира в команде. Я хотела пригласить Карпина, который тогда тренировал «Торпедо» Армавир, но совет директоров заблокировал его кандидатуру — мол, не солидно звать тренера из Второй лиги (тогда «Торпедо» играло в ФНЛ – прим.