Смородская о «Локо»: «Хотела пригласить Карпина, но совет директоров заблокировал – мол, не солидно звать тренера из ФНЛ» 

— После Кучука хотелось простого мира в команде. Я хотела пригласить Карпина, который тогда тренировал «Торпедо» Армавир, но совет директоров заблокировал его кандидатуру — мол, не солидно звать тренера из Второй лиги (тогда «Торпедо» играло в ФНЛ – прим.
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