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Мировые Новости

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Чем вода ПВВК отличается от бутилированной воды и фильтров-кувшинов?

Чем вода ПВВК отличается от бутилированной воды и фильтров-кувшинов?

Сегодня на кухне у многих можно найти либо бутылку воды из магазина, либо фильтр-кувшин. Эти решения кажутся простыми и удобными, но если копнуть глубже, то за внешней чистотой воды скрывается множество нюансов, которые напрямую влияют на наше здоровье и качество жизни.

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