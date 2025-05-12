Чем вода ПВВК отличается от бутилированной воды и фильтров-кувшинов?

Сегодня на кухне у многих можно найти либо бутылку воды из магазина, либо фильтр-кувшин. Эти решения кажутся простыми и удобными, но если копнуть глубже, то за внешней чистотой воды скрывается множество нюансов, которые напрямую влияют на наше здоровье и качество жизни.