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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Смит (27-й на драфте-2023) близок к переходу в «Реал»

По сообщению инсайдера Чемы де Лукаса, « Реал » близок к приобретению защитника Ника Смита (22 года, 188 см).

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