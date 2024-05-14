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Миллионы пассажиров в месяц. Самые загруженные станции метро Москвы

Миллионы пассажиров в месяц. Самые загруженные станции метро Москвы

Каждый день метро в Москве перевозит миллионы пассажиров. Столичная подземка постоянно развивается — в прошлом году запущено движение по всей БКЛ, в 2024 планируется открыть 11 станций новой радиальной Троицкой линии.

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