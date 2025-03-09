«Судьбу “Северного потока” решат политические договоренности»

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев не считает, что восстановление балтийского маршрута газового экспорта в Европу противоречит интересам России, причем независимо от того, кто будет управлять трубопроводомОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьевчитайте на monocle.